Ein Aufschrei gegen das Stau-Chaos

Das nicht selten gehörte Argument aus der Bundeshauptstadt, am Verkehr seien die "Speckgürtel-Gemeinden" in NÖ mit ihrem Bevölkerungswachstum selber schuld, will Herzig nicht gelten lassen: "Wir haben sogar 40.000 Quadratmeter von Bau- auf Grünland umgewidmet." Eifrig gebaut werde hingegen auf Wiener Seite: "Zum neuen Riverside in Liesing mit 750 Wohnungen sollen weitere 450 auf Wiener Gebiet bei Kaltenleutgeben kommen", kritisiert Herzig. Zählungen haben auch gezeigt, dass mehr als die Hälfte jener Autos, die alltäglich durch Breitenfurt nach Wien rollen, Kennzeichen mit "P", "PL" und "WU" haben.

Gemeinsame Lösungen beider Länder sind also angesagt. Vereinbart ist vorerst eine zusätzliche Abbiegespur in Rodaun, die eine leichte Verbesserung bringen soll. Herzig kann sich als Lösung auch eine Einschienenbahn über dem Flussbett der Liesing vorstellen, aber "das ist eine Vision". Die Unterschriftenlisten wurden Landesrat Karl Wilfing übergeben, der bereits mit Wien Gespräche aufgenommen hat.