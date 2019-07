Eichgraben: Bürgermeister Martin Michalitsch tritt ab

Es sei an der Zeit, sein Amt an die neue Generation zu übergeben – das gab Eichgrabens Bürgermeister Martin Michalitsch ( ÖVP) am Montag bekannt. Nachfolgen wird ihm sein Parteikollege Georg Ockermüller.

Er wurde einstimmig nominiert. „Persönlich war dieser Schritt für mich nicht ganz leicht: die Arbeit war immer spannend, oft sehr schön und ich bin stolz auf das Erreichte“, sagt er. Er denke etwa an die vielen Bauvorhaben vom Gemeindezentrum, über Kindergarten, Schule, Betreutes Wohnen, Feuerwehrhaus, Straßen- und Gehsteigbau, aber auch an den Adventmarkt beim Gemeindezentrum, den Dirndlgwandkirtag, den Benefizlauf oder den Bienenpark und nicht zuletzt an das Elektromobil.