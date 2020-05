Integrationsgemeinde 2015: "Wollen Vorbild sein"

Syrien

Sissi Hammerl

"Mosaik ist wie eine Familie für uns", sagt Samir aus. Auch die Flüchtlinge engagieren sich in der Gemeinde: Sie beteiligten sich an der Bachbettreinigung; heute Mittag geben sie ein Konzert: Abdelrahman ausspielt auf der Suz, Mustafa aussingt. "Wir wollen ein Ort des Respekts sein", sagt Ursi Leutgöb. Für die Frauen war es selbstverständlich zu helfen: "Ich habe ein gutes Leben und gesunde Kinder, ich will etwas zurückgeben", sagt

Der 10-jährige Sajad ist übrigens der beste Spieler in der U10 des SV Eichgraben. Matches darf er aber nicht spielen: Sajad ist noch bei einem Fußballverein im Irak gemeldet und bekommt deshalb keinen Spielerpass in Österreich. Also musste der SV Eichgraben den ÖFB und dieser die FIFA einschalten. Zurück in den Iran will Sajad auf keinen Fall. "Da will er lieber auf dem Fußboden im Turnsaal seiner Schule schlafen", sagt Sajads Vater.