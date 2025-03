NÖ: Freiwillige leisten 200 Millionen Arbeitsstunden im Jahr

Seit dem Vorjahr stieg nicht nur die Zahl der Dorferneuerungsvereine um 80 auf 740, es wurden auch 250 neue Projekte, die die Lebensqualität und die Dorfgemeinschaft verbessern, auf den Weg gebracht. Das heurige Jubiläum werde gefeiert, es biete aber auch den Anlass, um nach vorne zu schauen, so der Landesvize. So werden im Festjahr im Rahmen eines Wettbewerbs die 40 besten Ideen in der Dorf- und Stadterneuerung gesucht, prämiert und auch entsprechend gefördert, gab Pernkopf bei einer Pressekonferenz im Vorzeigeprojekt Multimediathek in Hofstetten-Grünau im Bezirk St. Pölten-Land bekannt.

Jünger und weiblicher

"Die Vereine werden jünger und weiblicher, das ist ein gutes Zeichen“, berichtete Maria Forster, die Obfrau des NÖ Dachvereines der Dorferneuerer. Zunehmend würden die Aktiven in den Dörfern nicht mehr Pflaster verlegen und Dorfhäuser bauen, sondern Sozialprojekte für geselliges Miteinander und Kinderbetreuung verwirklichen. Um weiter junge Ehrenamtliche zu interessieren, wird es eine Kooperation mit der Landjugend geben, kündigte Forstner an.