Ehrenamt in der Arbeitszeit

Mit einer einzigartigen Mitarbeiter-Motivation lässt der Papierkonzern Mondi-Neusiedler im Mostviertel aufhorchen. Die Firma mit Produktionsorten in Hausmening und Kematen, Bezirk Amstetten, ermöglicht den Mitarbeitern freiwillige Sozialarbeit in der offiziellen Arbeitszeit. Als Projektpartner, bei dem jeder der 770 Mitarbeiter ehrenamtlich mithelfen kann, wurden die Sozialmärkte ( Soma) Amstetten und Waidhofen ausgewählt.

Seit dem Oktober des Vorjahres ist es den 770 Neusiedler-Mitarbeitern möglich, über das Projekt „Acts“ (Mondi acts out of care towards a better society) drei Halbtage im Jahr soziales Engagement an den Tag zu legen. Der außertourliche Nebenjob basiert rein auf Freiwilligkeit. „Es sind motivierte und engagierte Mitarbeiter, die da mitmachen“, berichten Geschäftsführer Karl Grill und Personalchef Harald Mayer von den ersten Erfahrungen mit „Acts“. Die Manager organisierten auch, dass im Soma Amstetten ein Regallager für Flohmarktware montiert wurde.