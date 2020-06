Ehefrau in Rumänien vergraben

Schon zwei Mal ist der Mordprozess aus gesundheitlichen Gründen geplatzt. Der 60-jährige Angeklagte Antal S. hat ein schwaches Herz. Im Februar 2011 war es offenbar stark genug, um die Leiche seiner fast 80 Kilo schweren Frau Ibolya S. (55) in einen Teppich zu wickeln, sie quer durch den Garten zu tragen und auf einen Anhänger zu schmeißen. Danach fuhr der gebürtige Rumäne 1000 Kilometer in seine Heimat Siebenbürgen und warf die Tote in ein eineinhalb Meter tiefes Erdloch, das er zuvor eigenhändig ausgebuddelt hatte.

Beim Prozess am Freitag am Wiener Neustädter Landesgericht blieb der 60-Jährige bei seiner Version. Er habe seine Frau nicht getötet, sondern sie leblos am Fußboden im gemeinsamen haus in Eggendorf bei Wiener Neustadt gefunden. Wieso er nicht die Polizei oder die Rettung rief, und ihr Verschwinden verschleierte, darauf hat er keine plausible Antwort.