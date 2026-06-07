Vogel löste Brand bei Bahnhof Ebreichsdorf aus

Ein Vogel dürfte am Freitag einen Brandeinsatz im Bereich des Bahnhofs Ebreichsdorf (Bezirk Baden) ausgelöst haben. Der Zwischenfall führte auch zu einer vorübergehenden Unterbrechung des Bahnverkehrs auf der Pottendorfer Linie .

Ein Passant hatte im Nahbereich des Bahnhofs einen lauten Knall gehört und anschließend einen Funkenschlag bei einer Umspannanlage neben der Bahnstrecke beobachtet. Durch die Funken geriet das trockene Gras am Bahndamm in Brand, was zu deutlicher Rauchentwicklung führte. Der Zeuge alarmierte die Feuerwehr.

Die Feuerwehr Ebreichsdorf rückte aus und konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen entlang des Bahndamms wurde verhindert.