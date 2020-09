Mit der E-Card zum Müllplatz: Bürger üben scharfe Kritik

Lange wurde geplant und diskutiert, mehrmals musste das Bauvorhaben verschoben werden. Am 1. Oktober soll es nun aber so weit sein: In Pressbaum im Bezirk St. Pölten wird ein Altstoffsammelzentrum eröffnet, die rund 12.000 Bürger der Gemeinden Tullnerbach, Wolfsgraben und eben auch Pressbaum können künftig hier ihren Müll entsorgen.

Karte wird am Gemeindeamt freigeschalten

Wer in die mit Videokameras überwachte Anlage hinfahren will, der muss seine E-Card mit dabei haben, nur so öffnet sich der Schranken. Die E-Card kann man sich dafür am Gemeindeamt freischalten lassen. Dieser Umstand sorgt in der Bevölkerung allerdings für Kritik. „Dass man sich in Zeiten von Corona im Gemeindeamt anstellen muss, um den Müllplatz benutzen zu können, ist fahrlässig. Außerdem versteht niemand, warum man dafür ausgerechnet die E-Card aus der Hand geben muss“, meldete sich ein empörter Bürger beim KURIER.