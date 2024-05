E-Autos abgebrannt: Defektes Radlager bei Transportfahrzeug war Ursache

Ein defektes Radlager am Lkw-Anhänger hat nach Polizeiangaben vom Freitag den Brand ausgelöst, bei dem am späten Dienstagnachmittag in Hofamt Priel (Bezirk Melk) vier E-Autos komplett zerstört und drei weitere beschädigt worden sind. Das Landes- und das Bundeskriminalamt ermittelten in der Causa.