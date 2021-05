Dynamisches Duo: Elisabeth Engstler steht mit Tochter auf der Bühne

Und was nervt Sie an Ihrer Mutter am meisten?

Amelie Engstler: Naja, manchmal sind wir uns doch zu ähnlich. Und dann ärgern wir uns über Sachen, die wir eigentlich an uns selbst nicht mögen.

Wie ist es Ihnen während des Lockdowns ergangen? Kam es da schon mal zu Streitigkeiten?

Elisabeth Engstler: Überhaupt nicht. Wir waren sehr beschäftigt: Ich lerne gerade Griechisch und mache mehrere Ausbildungen online. Und ich habe neue Rezepte und Lieder geschrieben. Und begonnen, Tomaten zu züchten. Amelie hatte genug zu tun für die Schule und hat gelernt, sich zu organisieren – das wird ihr spätestens jetzt auf der Uni zugutekommen.

Amelie Engstler: Und wir haben Zuwachs bekommen: Seit Kurzem haben wir einen Hund, einen drei Monate alten Golden Retriever, der war meine Idee. Phoebe heißt sie, und sie ist das süßestes Wesen, das man sich vorstellen kann.

Sie wohnen in Maria Enzersdorf. Werden Sie für Ihr Studium jetzt nach Wien ziehen, Amelie, oder bleiben Sie Ihrer Mutter noch eine Weile erhalten?

Amelie Engstler: Meine Mutter kriegt mich nicht so schnell los. Wir sind jetzt schon 19 Jahre zusammen unterwegs und ich glaube, ein paar Jahre mehr werden es noch werden. Es hieß immer wir gegen den Rest der Welt, und das hat bisher ganz gut geklappt Und ganz so einfach würde ich sie ja dann doch nicht loswerden: Spätestens in der Badner Bahn würde sie mir immer noch sagen, wann ich aussteigen muss (lacht).