Duo krachte nach wilder Verfolgungsjagd mit der Polizei in Baum

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei hat Montagabend im Bezirk Mistelbach für zwei junge Männer schmerzlich an einem Baum geendet. Der Wagen der Fahrerflüchtigen ist im Kleinhadersdorfer Wald bei Mistelbach nach wilder Raserei am Baum zerschellt. Beide Männer wurden schwer verletzt, die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Die Feuerwehr war am Rosenmontag gerade mit einer Übung beschäftigt, als die Freiwilligen Feuerwehren Poysdorf und Kleinhadersdorf zu einem Verkehrsunfall mit Menschenrettung in den Kleinhadersdorfer Wald alarmiert wurden. Ein Pkw mit zwei Fahrzeuginsassen war von der Fahrbahn abgekommen und frontal in einen Baum gerast.

Auto verformt

"Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug dermaßen verformt, dass eine Person mit schweren Verletzungen im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die zweite Person konnte vor Eintreffen der Feuerwehrkräfte das Fahrzeug selbstständig verlassen, wurde jedoch ebenfalls schwer verletzt", heißt es von Seiten der Feuerwehr.