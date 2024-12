Duo aus Wien nach versuchtem Raub in Niederösterreich gefasst

Ein 35-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in Zwölfaxing (Bezirk Bruck an der Leitha) von zwei Unbekannten mit Pfefferspray und einem Schlagring bedroht worden. Das Duo versuchte, das Handy des Einheimischen und weitere Wertsachen zu rauben. Als ein Passant eingriff, flüchteten die Angreifer über einen Feldweg. Die Verdächtigen aus Wien wurden in einem Windschutzgürtel gefasst. Sie waren nicht geständig und wurden angezeigt, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.