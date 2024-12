Frau bei Brand von Adventkranz in Wien verletzt

Eine 42-Jährige ist Sonntagabend in Wien-Hietzing bei einem Feuer zu Schaden gekommen, das von einem Adventkranz ausgegangen war. Die Berufsrettung versorgte die Frau an Ort und Stelle notfallmedizinisch und brachte sie anschließend zur weiteren Abklärung in ein Spital. Sie erlitt laut Sprecherin Corina Had Verbrennungen und eine leichte Rauchgasvergiftung, als sie zunächst versucht hatte, die Flammen selbst zu löschen.