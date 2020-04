Dunkle Wolken über dem Regenbogental

Die kleine Sarah versteht die Welt nicht mehr: Seit einigen Tagen darf sie nicht mehr zur Schule gehen, ihre Freunde fehlen ihr. Und was ihr fast noch mehr fehlt, sind ihre wöchentliche Therapieeinheit mit „Sunny“. Das Shetland Pony, das Sarah im Regenbogental streicheln und reiten darf, ist ihr im vergangenen Jahr sehr ans Herz gewachsen. Die Stunde am Mittwochnachmittag ist auch ein wichtiger Fixpunkt in Sarahs unruhigem familiären Umfeld. Sie gibt ihr Stabilität und Lebenskraft.

Wie viele andere Vereine und Institutionen ist auch der Therapiehof Regenbogental in Leobersdorf (Bezirk Baden) von den Auswirkungen der Coronakrise betroffen. Der vor zehn Jahren gegründete Verein widmet sich der Arbeit mit chronisch kranken sowie traumatisierten Kindern. Auch wenn Geschwister oder Elternteile gestorben sind, unterstützt ein Team von engagierten Therapeuten die Kinder bei der Trauerarbeit. Mit speziell ausgebildeten Therapietieren – Pferden, Lamas, Ziegen, Hunden und Kaninchen – können die Kinder ein wenig Abstand zum oft schwierigen Alltag gewinnen.