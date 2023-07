Drogenlenker ohne Führerschein flüchtete nach Unfall in NÖ zu Fuß

Ein Drogenlenker ohne Führerschein hat in der Nacht auf Montag beim Abbiegen auf einem Feldweg in Langenlois (Bezirk Krems) die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Der Wagen blieb auf der Böschung eines Wasserauffangbeckens hängen, der 41-Jährige flüchtete zu Fuß, berichtete die Polizei in einer Aussendung. In der Nacht auf Samstag wurde ein Lenker unter Alkohol- und Drogeneinfluss bei einer Kollision mit einem Kleintransporter in Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) verletzt.

➤ Mehr lesen: Tödliche Flucht vor der Polizei: Auf Drogen, aber ohne Führerschein