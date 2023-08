Drogen um 600.000 Euro im Internet verkauft: Trio sitzt in Haft

Drogen im Wert von mindestens 600.000 Euro soll ein 32-jähriger Wiener via Internet verkauft haben. Die Bezahlung sei stets anonym in Kryptowährungen erfolgt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag mit. Gefasst wurde der Mann von Beamten des Stadtpolizeikommandos Schwechat.

Bei einer Hausdurchsuchung in einer Wohnung in der Bundeshauptstadt wurden 35 Kilogramm Suchtmittel sichergestellt. Der 32-Jährige wurde ebenso wie zwei Komplizen festgenommen. Eingeliefert wurde das Trio in die Justizanstalt Wien-Josefstadt.