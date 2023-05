Drogen, Drohungen und Schüsse: Räuber muss vier Jahre hinter Gitter

Bewaffneter Raubüberfall, Verfolgungsjagd, Schüsse, verletzte Polizisten. Nichts von all dem, was ihm zur Last gelegt wird, scheint auf den ersten Blick mit dem ruhigen Angeklagten in Einklang zu bringen zu sein. Und doch: Der 24-Jährige erzählt minutiös, wie es zu den filmreifen Szenen kam, die sich am 30. Jänner im Bezirk Neunkirchen abspielten.

Begonnen habe alles mit seiner Drogensucht. „Ein Freund hat mir mit 16 Jahren Cannabis angeboten“, erinnert sich der junge Mann. „Ich wollte zuerst nicht probieren, weil mir meine Eltern erzählt hatten, dass man dann Elefanten sieht.“ Doch bald sei er von leichten auf härtere Drogen umgestiegen: Heroin, Kokain und Crack. Das habe zunehmend zu Schwierigkeiten geführt, seinen Beruf auszuüben. „Darum habe ich gekündigt. Dann brauchte ich aber von irgendwoher Geld“, schildert der 24-Jährige.