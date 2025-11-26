"Ich saß in meinem Lehnstuhl mit Blick auf die Zeit im Bild", schildert Adolf Obrist den Moment, als er davon erfuhr, dass die Flughafen Wien AG am Dienstagabend die Absage der dritten Piste verkündet hat. "Wir waren erfolgreich. Seit gestern ist der Sinn unserer Bürgerinitiative erfüllt", dachte der Obmann der Bürgerinitiative "Lärmschutz Groß-Enzersdorf" (Bezirk Gänserndorf) und ging zum Computer, um seine Mitstreiter über den Erfolg zu informieren.

Die Meldung, dass das Projekt der dritten Piste nicht weitergeführt wird, kam für viele überraschend. Selbst für das Dialogforum, eine Plattform für den Interessensausgleich zwischen Flughafen, Anrainergemeinden, Bundesländern und Bürgerinitiativen. „Wir haben eher im Frühjahr oder Sommer 2026 damit gerechnet“, sagt Dialogforum-Obmann Jürgen Maschl. Zwei-Pisten-System gut gestalten Er ist auch SPÖ-Bürgermeister der Gemeinde Schwadorf (Bezirk Bruck/Leitha) neben Schwechat, deren Einwohner seit Jahren unter Fluglärm leiden. Die dritte Piste hätte seiner Gemeinde sowie Margarethen am Moos oder Groß-Enzersdorf sogar eine gewisse Entlastung gebracht. Umso wichtiger ist es jetzt für Maschl, "die Zukunft im Zwei-Pisten-System“ zu gestalten. Die bestehenden Maßnahmen müssten evaluiert und geschaut werden, welche Verbesserungen oder technischen Neuerungen umgesetzt werden können, "um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen.“

Ganz so überraschend war die Nachricht für Obrist nicht. Obwohl alle Genehmigungen für die dritte Piste vorlagen, hatte er "so ein Bauchgefühl", weil "nix weiter ging". Den 25. November verbucht der Oberhausener jedenfalls als Erfolg. "Unsere Bürgerinitiative wurde nur deswegen gegründet, um die dritte Piste zu verhindern." Pisten-Aus bestätigt Kampf der Bürgerinitiativen „Das müssen wir jetzt erst einmal verdauen.“ Rechtsanwältin Susanne Heger, Obfrau des Vereins „Aviation Restart“ und einst mit ihrer Bürgerinitiative im Originalverfahren zur dritten Piste aktiv, fühlt sich mit dem Pisten-Aus in ihrem Kampf für eine nachhaltigere Luftfahrt bestätigt. „Wir sind sehr froh und es ist das eingetreten, was wir immer schon gesagt haben. Nämlich, dass das Projekt auf tönernen Füßen steht.“ Nun werde ein neues Kapitel aufgeschlagen. "Es ist ein Sieg der Vernunft über die Hybris. Ein Sieg der Zivilgesellschaft. David gegen Goliath", fasst Jutta Leth, Obfrau der Bürgerinitiative "SOS Ostregion" ihre Freude in Worte. Dass die Flughafen Wien AG das Projekt nun doch nicht umsetze, sei für den Steuerzahler ein großer Vorteil, er müsse nicht noch ein Milliarden-Projekt mittragen. Zudem würde für eine dritte Piste am Flughafen eine riesige Fläche Ackerland verschwendet werden.

Dass die Politik rund um den Flughafen den Wohnbau weiter forciere, versteht die Medizinerin nicht. "Dann haben wir einen Flughafen in einer der dichtest besiedelten Gegenden des Landes?", wirft sie die Frage auf, ob dies sinnvoll sei. Sie selbst lebt in Zwölfaxing (Bezirk Bruck/Leitha). "Es ist furchtbar, wenn gestartet und gelandet wird", ist sie vom Fluglärm direkt betroffen. Wegziehen war für Leth aber nie eine Option: "Meine Familie lebt seit über 300 Jahren hier. Mit einem Bauernhof kann man nicht so einfach umziehen." Dritte Piste hätte Entlastungen gebracht "Die dritte Piste hätte für alle Gemeinden vor und nach der Piste 16/34 eine massive Entlastung gebracht. Jetzt muss man weiter verhandeln, wie man hier entlastet", sagt Manfred Peter, Obmann der ARGE Fluglärm, dass eine dritte Piste auch Positives gebracht hätte. Er selbst lebt in Schwadorf, ganz in der Nähe der Piste 16. "Beim Start habe ich 70 oder 80 Dezibel im Hof - das ist sehr laut", schildert er seine Erfahrungen. Er profitiere natürlich davon, dass ab 21 Uhr dort nicht mehr gestartet werden darf.

Die dritte Piste Aktuell ist seit 17 Monaten ein Verfahren beim Verwaltungsgerichtshof anhängig, nachdem der Flughafen um eine Fristverlängerung zum Bau der dritten Piste bis 2033 angesucht hatte.

Das Land NÖ hatte diese genehmigt, nach Einsprüchen von Bürgerinitiativen - vertreten von Susanne Heger -, wurde diese Fristverlängerung bis 2030 gewährt.

Der Flughafen ging in Revision.

Monika Obereigner-Sivec, SPÖ-Bürgermeisterin von Groß-Enzersdorf, spricht einen Punkt an, den alle Befragten kritisch sehen: Die kolportierten 52 Millionen Passagiere pro Jahr. Derzeit liegt die Zahl bei 32 Millionen. "Wie soll sich das in dem Zwei-Pisten-System ausgehen, ohne, dass eine Mehrbelastung für die Bevölkerung entsteht?" Hier müsse es Gespräche mit dem Flughafen geben, sie sieht das Dialogforum sehr gefordert. Angst, dass Flugbewegungen auf zwei Pisten steigen „Das ist der Punkt, der sehr viel Besorgnis bei den Bürgern bringt. Sie fürchten, dass die Flugbewegungen steigen“, bestätigt Dialogforum-Geschäftsführerin Juliana Ghasemipour. Der Schwadorfer Bürgermeister sieht es wie seine Amtskollegin aus Groß-Enzersdorf: Es wird Gespräche mit dem Flughafen geben müssen, obsolet werde das Dialogforum mit dem Aus der dritten Piste nicht. Im Gegenteil: "Flugregelungen, Pistenverteilungen, Abflugzeiten, Lärmschutz, das werden wir weiter oder noch stärker aufs Tapet bringen", so Maschl. Ghasemipour betont, dass nun der Fokus darauf liege, „weitere Verbesserungen zu schaffen". Zuletzt wurde im Vorjahr ein neues, zweites, Lärmschutzprogramm mit siebenjähriger Laufzeit aufgelegt, mit dem erneut etwa der Einbau von Schallschutzfenstern gefördert wird, wenn nächtens mehr als 30 Dezibel im Schlafzimmer gemessen werden. Ein derartiges Programm gab es bereits, es war aber ausgelaufen.

"Wir müssen die bisherigen Errungenschaften für die Bevölkerung beibehalten", stimmt Obereigner-Sivec zu. Ebenso wie Manfred Peter. Das Dialogforum habe 2019 Forderungen gestellt, die das Zwei-Pisten-System verbessern sollen. Die Neuauflage des technischen Lärmschutzes sei ein Punkt, ein zweiter die Reaktivierung des Umweltfonds. Hier müssen die Gemeinden noch zustimmen, "aber es fängt an zu laufen", so der ARGE-Obmann. Regelung für Nachtflüge wird gefordert Dieser Fonds werde Ausgleichszahlungen an die belasteten Gemeinden leisten. Unterschrieben ist dieser noch nicht, wie Ghasemipour informiert. „Man muss mit dem Flughafen verhandeln, wie der Schutz und der soziale Frieden in der Region aufrecht erhalten werden können“, sagt sie. Ein weiteres Thema, das alle Beteiligten ansprechen, sind die Nachtflüge. "Ich wohne in Groß-Enzersdorf, direkt unter der Einflugsschneise", spricht Obereigner-Sivec von einer enormen Lärmbelastung. Obwohl sie damit aufgewachsen sei, passierte es, dass sie nachts vom Fluglärm aufwacht. "Das ist sehr belastend", klagt sie. "Es braucht eine Nachtruheregelung", spricht Manfred Peter vom nächsten Ziel, das das Dialogforum erreichen muss. "Es braucht eine Lärmgebührenverordnung", denkt Leth an, dass laute Flugzeuge einfach mehr zahlen müssen.