Dreister Bankomat-Coup mit gestohlenem Traktor

Bankomat-Coups hat es in den vergangenen Jahren sehr viele gegeben. So, wie Kriminelle Mittwochfrüh in Bruck an der Leitha ( Niederösterreich) zur Tat geschritten sind, überrascht es selbst erfahrene Kriminalisten.

Denn die Bande hatte aus dem Lagerhaus im Eco-Plus-Park einen Traktor und einen weißen Kastenwagen mitgehen lassen. Mit dem vier Jahre alten "New Holland"-Traktor rissen sie im angrenzenden Einkaufscenter einen Bankomaten aus der Verankerung und flüchteten mitsamt dem beschädigten Geldautomaten.

Gegen 04.45 Uhr wurde die Feuerwehr Bruck zu einem lichterloh brennenden Fahrzeug auf den Parkplatz des Eco-Plus-Einkaufszentrums gerufen. Wie sich bald herausstellte, brannte vor dem Eingang ein herrenloser Traktor.

Die Umgebung habe wie nach einer Bombenexplosion ausgesehen, berichtet einer der Feuerwehrmänner. "Die Täter sind mit dem Traktor in eine Glasfront gekracht und haben den dahinter liegenden Bankomat einfach heraus gerissen", berichtet ein Ermittler des nö. Landeskriminalamtes ( LKA).

Zum Tatort sind die Täter mit dem tonnenschweren Gefährt nicht weit angereist. Es wurde kurz zuvor im benachbarten Lagerhaus gestohlen. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass der Coup exakt geplant war. Die Bande hatte auf dem Firmengelände außerdem einen weißen Lieferwagen der Marke Peugeot Boxer mitgehen lassen, den sie vor dem Einkaufscenter bereitstellten.

"Der Lieferwagen diente als Fluchtfahrzeug. Den Bankomat haben sie einfach hineingehievt", schildert ein Ermittler. Um ihre Spuren zu verwischen, steckten sie den Traktor in Brand.