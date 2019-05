Dreiecksbeziehung: Haft für Sex mit 13-Jähriger

Die Mutter buhlte um seine Liebschaft, mit der Tochter hatte er sie. Allerdings war das Kind erst 13 Jahre alt. Ein äußert prekärer Fall von schwerem sexuellen Missbrauch wurde am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt verhandelt. Der 21-jährige afghanische Asylwerber Abdullah A. gestand, in mindestens vier Fällen Sex mit einer 13-jährigen Schülerin aus dem südlichen Niederösterreich gehabt zu haben. Und das im Wissen ihrer Mutter. Die 49-Jährige stand deshalb als Beitragstäterin vor Gericht.

Tragische Rolle

Die Frau spielte in der Causa eine tragische Rolle. Gerichtspsychiater Manfred Walzl attestiert der 49-Jährigen eine schwere Borderline-Störung, weshalb die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragte.