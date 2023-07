Drei Verletzte bei Feuerwehr-Großeinsatz in Niederösterreich

Sirenengeheul am Sonntag in St. Bernhard-Frauenhofen im Bezirk Horn. Laut Feuerwehr war ein Stall in Flammen aufgegangen, 20 Rinder konnten zum Glück rechtzeitig vor dem Feuer gerettet werden.

Elf Feuerwehren waren am Nachmittag ausgerückt, um den Brand zu löschen. Nicht nur die enorme Hitze machte den Feuerwehren zu schaffen, im Stall befanden sich zudem 5.000 Kilogramm Kunstdünger. Es war also größte Vorsicht geboten.