Drei-Richter-Senat entschied: Kein Amtsmissbrauch

Renate Haimel kann das nicht verstehen. „Bis heute hat mich niemand in dieser Sache befragt. Ich konnte meine gesamte Beweissammlung nicht vorlegen“, sagt die Heurigenwirtin. Sie will nun die Volksanwaltschaft hinzuziehen. „Wie wir rechtlich weiter vorgehen, müssen wir noch klären“, sagt Haimel. Sie könnte theoretisch noch den Zivilrechtsweg bestreiten.

Aufgeben will Familie Heiss-Haimel vorerst nicht. Im Gegenteil. Sie will nun auch gegen eine vom Nachbarn geplante sieben Meter hohe Einfriedungsmauer vorgehen, die vom Bürgermeister in erster Instanz genehmigt wurde: „So eine hohe Mauer ist völlig ortsunüblich . Wir haben gegen den Bescheid Berufung eingelegt“, sagt Haimel.