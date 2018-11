"Drasenhofen war immer am Ende der Welt"

Denn Tenor in Drasenhofen war bei einem Lokalaugenschein am Mittwoch und Freitag: Der Stacheldraht ist übertrieben, aber es ist schon gut, dass die Jugendlichen weggesperrt werden, in Drasenhofen sollte es aber nicht sein. Eine Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, macht im Gasthaus ihrem Ärger Luft: