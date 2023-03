Drama auf Baustelle in NÖ: Arbeiter brach plötzlich zusammen

Weil sich der Vorfall auf einem Dach ereignete, waren auch die Freiwilligen aus Kaumberg alarmiert worden. Zuerst wurde der Arbeiter von einem Team des Roten Kreuzes Hainfeld erstversorgt, dann per Schleifkorbtrage aus luftiger Höhe geborgen. In weiterer Folge wurde der Mann mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.