Drah di ned um, der Virus geht um: Falco muss später fliegen

Es hätte ein ganz besonderes Jahr werden sollen: Zum 30. Geburtstag seines Szene- und Musik-Lokals wollte Nikodemus-Wirt Niki Neunteufel einen besonderen Open Air Sommer in Purkersdorf bieten. Neben dem britischen Sänger und Songschreiber Paul Young sollte auch Falco, mit dem Neunteufel eine lange Geschichte verband, im Wienerwald wieder auferstehen. Doch es kam, wie es bei so vielen Events kam: Das für 2020 geplante Konzert musste abgesagt und auf 2021 verschoben werden und jetzt ist es wieder abgesagt. „Die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 nehmen uns nicht nur jede Planungssicherheit, sondern lassen vorausahnen, dass wir weiterhin mit gravierenden Besucherbeschränkungen rechnen müssen“, heißt es in einer Aussendung der Gemeinde Purkersdorf.