Dorf im Feuer: Zweiter Großbrand

Müde ist kein Ausdruck, ich möcht" einfach nichts als schlafen", meint Franz Bayerhofer. Der Feuerwehr-Kommandant von Michelbach und 19 seiner Kameraden haben einen "Durchmarsch" in der Feuerhölle hinter sich. Von Donnerstagfrüh, als der Wiesbauer-Hof in Vollbrand gestanden ist, bis Freitag ein Uhr früh, standen sie im Dauereinsatz. Kaum nach dem ersten Ausrücken daheim, kam ein neuer Großalarm. Wieder stand ein Hof – zwei Kilometer vom ersten Brandort entfernt – in Flammen. "Das ist schon über unsere Grenzen gegangen", berichtet Bürgermeister Hermann Rothbauer, selbst Feuerwehrmann.

Das Unglücksszenario am Hintermeier-Hof in Untergoin: Stall und Wirtschaftsgebäude in Vollbrand, ein Rauchpilz über dem ganzen Tal, die Kühe zum Glück draußen auf der Weide. Aber im Wohnhaus neben dem Inferno saß wie gelähmt Altbäuerin Christine Hintermeier, 77. "Sie war unter Schock", schildert Pächter Josef Schildböck. "Mein Sohn hat sie raus geholt und in Sicherheit gebracht, bevor der Bau nebenan in sich zusammengekracht ist."