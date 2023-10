Doppeltes Jubiläum für Liedermacher Michael Frank

1973 war für Michael Frank ein ganz besonderes Jahr und der Beginn einer musikalischen Reise. Beim Fernseh-Talentwettbewerb „Show-Chance“ wollte der damals 20-Jährige seine große Chance ergreifen und seinen Traum vom Liedermacher leben. Und obwohl „ich damals so aufgeregt war, dass mir während des Singens regelrecht die Zunge am Gaumen picken blieb“, belegte Frank den fünften Platz. Gewonnen hat damals übrigens Peter Cornelius mit dem Lied „I leb in ana Wolk’n“.

Das ist 50 Jahre her. Neben seinem Brotberuf als Lehrer (davon 14 Jahre in Guntramsdorf) galt seine Leidenschaft immer der Liedermacherei und gilt sie noch heute. In 50 Jahren sind viele Lieder entstanden. Insgesamt zehn Tonträger im Langspielformat (vier LPs und sechs CDs) wurden veröffentlicht, daneben komponierte Frank auch die Ortshymne „Von Guntramsdorf bringt mi nix weg“.

Natürlich gab es auch viele Live-Auftritte. Etwa am Donauinselfest, im Wiener Jazzland, in der Szene Wien oder in der Cselley-Mühle. Die schönste Erinnerung ist aber wohl ein Event 1991 im Wiener Metropol als Vorprogramm zu Michael Franks Jugendidol Donovan.