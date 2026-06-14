Bestattet zwischen den Wellen: Auf der Donau Abschied nehmen

Gemächlich nähert sich die MS Mariandl dem Stromkilometer 2008. Im oberen Stock des Charterschiffs sind die gedeckten Tische fast vollständig besetzt. Die Gäste unterhalten sich mit ihren Begleitungen und Tischnachbarn, trinken Kaffee, essen Kuchen oder Weckerl mit Aufstrich. Währenddessen hängt eine melancholische Geigenmelodie leise über dem Raum und deutet an, was der Grund für diese Fahrt über die Donau ist.

Einmal im Jahr haben Interessierte an Bord der MS Mariandl die Möglichkeit, einer simulierten Flussbestattung beizuwohnen. Unter den Anwesenden befindet sich Kornelia Ankerl, Leiterin der Bestattung und Friedhöfe im Magistrat Krems. Ziel der Veranstaltung ist es, die Bevölkerung über Alternativen zur klassischen Beerdigung zu informieren, wie Ankerl erklärt: „Dass es nicht nur den Friedhof gibt oder den Waldfriedhof. Sondern, dass man sich auch in der Donau beisetzen lassen kann.“ "So möcht ich einmal gehen" Viele kommen, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Bei manchen wird aus dem ersten Eindruck eine Entscheidung. So erzählt Ankerl etwa von einem älteren Mann, der an einer Infofahrt im Vorjahr teilnahm. „Er hat sich das angeschaut und gesagt: ’So möchte ich einmal gehen’“, erinnert sie sich. Heuer trat er seine letzte Reise auf der Donau an.

Kristoffer Bolard begleitet als Mitarbeiter der Bestattung Krems bereits seit einigen Jahren Beisetzungen auf dem über 70 Jahre alten Schiff. Zwar stoßen vereinzelt Menschen zufällig auf die Möglichkeit, zwischen den Wellen Abschied zu nehmen. Deutlich häufiger gibt es einen persönlichen Bezug, sagt Bolard: „Wir haben Herrschaften, die hier Boot fahren waren. Die ihre Urlaube verbracht haben, auf einem Campingplatz entlang der Donau. Die jedes Jahr da waren – auch aus Deutschland.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kristina Leitner Bolard und Ankerl zusammen mit Anton Karner, Betreiber des Schiffes MS Mariandl.

Besonders in einem Punkt unterscheidet sich die Donaubestattung seiner Erfahrung nach von klassischen Verabschiedungen: „Es ist ein bisschen lockerer.“ Erst bei der Beisetzung werde der Abschied für viele real. „Sobald die Urne gesunken ist, bleibt dieses Innehalten. Aber es löst sich dann relativ schnell.“ Nachfrage gestiegen Die Nachfrage nach Donaubestattungen ist laut Bolard gestiegen. Früher hätten die städtischen Bestatter jährlich rund fünf Trauerfeiern auf der Donau abgehalten. „Heute fahren wir zwischen 20 und 30 Mal im Jahr“, so Bolard.