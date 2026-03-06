Bestattung Wien: Verstorbene werden elektrisch transportiert
Die Bestattung Wien hat ihren Fuhrpark um den ersten vollelektrischen Wagen für den Verstorbenentransport erweitert. Das Nutzfahrzeug bietet Platz für bis zu vier Särge und ist bereits im Einsatz. Die Nutzfahrzeuge sollen nach und nach auf E-Mobilität umgestellt werden, berichtete das Unternehmen am Freitag. Der Pkw-Fahrzeugpool sei schon vollständig elektrisch unterwegs.
Die Elektrifizierung sei Teil der langfristigen Klimastrategie der Wiener Stadtwerke Gruppe (WSTW), sagte WSTW-Geschäftsführerin Monika Unterholzner. Die 1907 gegründete Bestattung Wien ist laut eigenen Angaben das größte Bestattungsunternehmen Österreichs und eines der größten in Europa. Seit Bestehen wurden rund zwei Millionen Beerdigungen und weltweite Überführungen organisiert.
