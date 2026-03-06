Bestattung Wien: Verstorbene werden elektrisch transportiert

Die Bestattung Wien hat ihren Fuhrpark um den ersten vollelektrischen Wagen für den Verstorbenentransport erweitert. Das Nutzfahrzeug bietet Platz für bis zu vier Särge und ist bereits im Einsatz. Die Nutzfahrzeuge sollen nach und nach auf E-Mobilität umgestellt werden, berichtete das Unternehmen am Freitag. Der Pkw-Fahrzeugpool sei schon vollständig elektrisch unterwegs.