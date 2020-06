Donau-Uni bietet Hilfe gegen Dschihadismus an

Mertkan G. hat seine Chance auf eine vorzeitige Entlassung aus der Untersuchungshaft verspielt. Nachdem der 14-Jährige schon einmal untergetaucht war, gingen die Behörden dieses Mal bei der Haftprüfung auf Nummer sicher und ließen ihn nicht frei. Es bestehe Flucht- und Tatbegehungsgefahr, teilte Andrea Humer, Vizepräsidentin des Landesgerichts St. Pölten am Freitag mit. Die U-Haft gelte nun bis 2. März, sollte bis dahin nicht von der Staatsanwaltschaft die Anklageschrift fertiggestellt worden sein, so Humer.

Der 14-Jährige war erstmals im Herbst 2014 festgenommen worden. Zuvor war die zunehmende Radikalisierung des Burschen durch Aussagen und Verhaltensweisen aufgefallen. Er soll sich unter anderem im Internet kundig gemacht haben, wie man unkonventionelle Sprengvorrichtungen bauen könne, und sich mit dem Wiener Westbahnhof als möglichem Ziel beschäftigt haben.

Nach einer Haftprüfung wurde der 14-Jährige Mitte November – unter Auflagen wie Bewährungshilfe, Schulbesuch und psychologischer Betreuung – enthaftet. Er musste außerdem seinen Reisepass abgeben und sich regelmäßig bei der Polizei melden. Am 13. Jänner tauchte der Jugendliche plötzlich unter. Nachdem er nicht von der Schule heimgekommen war, erstattete seine Mutter Abgängigkeitsanzeige. Ganz Österreich suchte nach den Jugendlichen. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete in der Folge die Festnahme an. Schließlich wurde der 14-Jährige am 16. Jänner in einem Fast-Food-Lokal in Wien-Mariahilf aufgespürt und erneut festgenommen. Seitdem befindet er sich in der Justizanstalt St. Pölten.