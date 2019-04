Doch kälter als vorhergesagt: Nachtschicht gegen den Frost

Kurz vor Sonnenaufgang rasselten die Temperaturen in der Nacht auf Dienstag dann doch in mehreren Teilen Niederösterreichs unter den Gefrierpunkt. Obwohl Meteorologen mit niedrigen Plusgraden rechneten, gab es tatsächlich Morgenfrost. Winzer und Obstbauern im Raum St. Pölten, Krems, Baden und Gänserndorf reagierten und versuchten, mit Frostkerzen, Hubschrauber und Beregnung, die größten Ernteschäden abzuwenden. Eine Zitterpartie sollte auch die Nacht auf Mittwoch werden, meinte Pflanzenbaudirektor Manfred Weinhappel von der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer am Dienstag zum KURIER.