DNA-Dusche markiert Räuber

Eine findige Sicherheitsfirma aus Wiener Neustadt hat im Kampf gegen Kriminalität und zum Schutz von Eigentum ein innovatives Produkt auf den heimischen Markt gebracht. „Selecta DNA“ heißt die neue synthetische „ Wunderwaffe“, die beispielsweise Wertgegenstände oder kriminelle Personen auf lange Zeit mit einem einmaligen DNA-Code markiert.

Unter dem Mikroskop oder im Labor können so gestohlene Gegenstände ihrem – in der Datenbank der Firma gespeicherten – Besitzer zugeordnet werden. Auch markierte Verbrecher ließen sich so nach einer Tat leicht überführen.

„Das System ist vielschichtig einsetzbar. Es dient zum Schutz von Metall und Materialien, zum Schutz von Eigentum, oder zum Schutz von Mitarbeitern“, erklärt Patrick Irsigler von der Firma Uhl-Security. Der Sicherheitsspezialist demonstriert dem KURIER die Wirkungsweise: Vor vierzehn Tagen hat sich Irsigler an der Handoberfläche selbst mit der synthetischen DNA „codiert“.