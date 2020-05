Diskussion um Windkraft spaltet Gemeinden

Schade, dass man den Entrüstungssturm, der derzeit über das Waldviertel braust, nicht unmittelbar zur Stromerzeugung nützen kann. In vielen Gemeinden, in denen Windparks geplant sind, kämpfen Gegner um Gehör. Wie auch Volksbefragungen zeigen, sind es gar nicht so wenige, die der vermeintlichen sauberen Energielösung für die Zukunft skeptisch gegenüber stehen. Jüngstes Beispiel ist Sigmundsherberg, Bezirk Horn. Zwar haben sich 765 Menschen – also etwa 57 Prozent – für die Anlage ausgesprochen, aber immerhin 577 waren dagegen. Die Beteiligung an der Befragung in Sigmundsherberg am Sonntag war mit fast 82 Prozent und 1365 abgegebenen Stimmen – an einem Tag mit feinem Ausflugswetter – beachtlich.

Doch die Gegner der Windkraftanlagen lassen nicht locker. Sie bemühen sich weiter, die Probleme zu thematisieren, die ihrer Meinung nach mit den bis zu 200 Meter hohen Windrädern verbunden sind. Die Interessensgemeinschaft Waldviertel beispielsweise bietet jede Menge Fachspezialisten auf, um Teilaspekte der Problematik zu erörtern.