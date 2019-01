Diskussion um Festzutritt erst ab 18

Der KURIER-Bericht über die mangelnde Praxistauglichkeit des seit 1. Jänner 2019 bundesweit einheitlichen Jugendschutzgesetzes hat eine heiße Debatte ausgelöst. Einer ganzen Familie mit einem 13-jährigen Kind wurde zuletzt gegen 22 Uhr der Eintritt in mehrere Nachtlokale in Krems verweigert.

Die Begründung: In all diesen Lokalen haben Jugendliche erst ab 18 Jahren Zutritt. Denn beim Vollzug der neuen Gesetze stößt der Aufwand für Wirte an die Grenzen des Machbaren. Dafür ernten die Gastronomen großteils Unverständnis. Allerdings überlegen auch Festveranstalter, den Zutritt erst ab 18 Jahren zu erlauben.

Wie schwierig der Umgang mit den Altersgrenzen ist, spüren die Lokalbetreiber fast täglich. Zigaretten und Spirituosen sind jetzt ab 18 Jahren erlaubt. Wein und Bier dürfen schon 16-Jährige konsumieren. „Wir haben Securitys. Auch unser Personal verlangt einen Ausweis. Aber was danach mit den Getränken passiert, können wir nicht kontrollieren. Das wird immer ein großes Problem bleiben“, meint Matthias Petersmann vom „Almrausch“ in Schladming ( Steiermark).

Der Chef eines Après-Ski-Klubs in Salzburg, der namentlich nicht genannt werden will, hält die ganze Sache für unpraktizierbar: „Wir haben bis zu 3000 Gäste am Tag. Darunter jede Menge 14-jährige Mädchen, die wie 18 aussehen. Das alles mit Ausweiskontrollen zu überwachen, ist ein Ding der Unmöglichkeit“, betont er.

Wegen eines solchen Falls soll jetzt ein Kärntner Wirt 2000 Euro Strafe zahlen. Ein anderer Gast hatte einer 17-Jährigen Wodka überlassen. „Es darf nicht sein, dass der Gastronom wegen eines schwammigen Gesetzes zum Handkuss kommt“, sagt Mario Pulker, Gastronomie-Chef in der Wirtschaftskammer.