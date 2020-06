Disco-Kracher "Night Fever" nächster Musical-Hit

Nach den großen Erfolgen mit den fetzigen Musicals aus den 1980er-Jahren "Xanadu" und " Flashdance" im heurigen Sommer will Amstettens Theaterchef Johann Kropfreiter weiter auf der erfolgreichen Disco-Welle reiten. Mit großem Glück,aber wegen der tollen vergangenen Produktionen bekamen die Amstettener die Aufführungsrechte für das Musical "Saturday Night Fever".

Der mit John Travolta gedrehte Kino-Hit mit der Musik der Pop-Gruppe Bee Gees wurde zu einer der weltweit erfolgreichsten musikalischen Filmproduktionen überhaupt. Der Soundtrack trug sich in die Charts-Rekorde ein. Mit Ramesh Nair als Regisseur und Choreograf und Christian Frank als Musikchef sind 2015 wieder Hauptverantwortliche des heurigen Erfolgs mit 12.645 Besuchern mit dabei. Über 200 Darsteller haben sich bei den Auditions um einen Job auf der Amstettener Musical-Bühne beworben. Nair kündigt für das 20-köpfige Ensemble sensationelle Namen an. Verträge werden gerade ausverhandelt. Geplant sind 20 Vorstellungen ab dem 22. Juli. Die Kartenpreise werden bei Mittwoch- und Donnerstagsvorstellungen um fünf Euro billiger gehalten als an den Wochenenden. Stadt und Land NÖ fördern mit je 170.000 Euro berichtete Amstettens Bürgermeisterin Ursula Puchebner.