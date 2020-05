Dilemma mit Österreichs Atommüll

Dass Seibersdorf in Niederösterreich nur ein Provisorium ist, zeigt auch die Vergangenheit: Anfang der 1990-er Jahre unternahm Erhard Busek, damals Vizekanzler und Wissenschaftsminister, den letzten ernsthaften Versuch, eine Lösung zur Endlagerung des Atommülls zu finden. "Ursprünglich war geplant, dass dieses Thema mit dem Atomkraftwerk Zwentendorf gelöst sein wird. Da ich nicht atomfreundlich bin, hatte die Standortsuche nie oberste Priorität", sagt Busek heute zum KURIER.

Trotzdem muss die Republik Atommüll, der in heimischen Spitälern und Forschungsinstituten anfällt, in Österreich sicher aufbewahren. Einzig die abgebrannten Brennstäbe, die im Forschungsreaktor im Wiener Prater anfallen, nimmt der Hersteller in den USA aufgrund einer Vertragsvereinbarung zurück.

Der restliche Atommüll wird in drei großen Lagerhallen in Seibersdorf, die zuletzt modernisiert und ausgebaut wurden, zwischengelagert. "Derzeit sind 11.200 Fässer deponiert. Unsere Kapazitäten sind so ausgelegt, dass wir bis 2045 keine Platzprobleme haben. 18.000 Fässer können wir aufnehmen", erklärt Roman Beyerknecht, Geschäftsführer der Firma "Nuclear Engineering Seibersdorf (NES)".

Er ist wie auch Bürgermeister Franz Ehrenhofer davon überzeugt, dass Seibersdorf nur ein Zwischenlager und keine Dauerlösung sein kann. Ein Endlager muss mindestens 300 Jahre lang absolut sicher sein. "Auch wenn es schwierig ist, einen Standort zu finden, ein Endlager wird es bei uns definitiv keines geben", erklärt Ehrenhofer. Das sagt einer, der für die Lagerung in seiner Gemeinde Tausende Euro aus der Staatskasse bekommt. Ehrenhofer hofft auf eine baldige Lösung: "Die Kapazitäten sind jedenfalls begrenzt."