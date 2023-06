Digitalisierung: Der Roboter als helfende Hand

„Früher war das Bewusstsein für Digitalisierung nicht vorhanden, mittlerweile ist es in den meisten Betrieben ohne Digitalisierung undenkbar“, so Helmut Kahrer, Technologie- und Innovationspartner der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). Um stets den aktuellen Status quo in der rasanten Entwicklung im Digitalisierungsbereich zu erhalten, ist ein Austausch über Ländergrenzen hinweg von Vorteil.

Besuch in Villach

Deshalb reiste eine Delegation der WKNÖ mit Unternehmen nach Kärnten, um sich über Innovationen in den Bereichen Digitalisierung, Robotik, Mikrochips und elektronikbasierte Systeme zu informieren. So stand auch ein Firmenrundgang beim Mikrochips-Hersteller Infineon in Villach auf dem Programm. Außerdem informierte das Forschungszentrum Silicon Austria Labs über seine Forschungsaktivitäten im Bereich der gedruckten Elektronik.

„Roboter werden aktuell nicht mehr als Bedrohung gesehen, sie können fehlende Mitarbeiter ersetzen“, sagte Anton Scheibelmasser, Leiter des Instituts für Robotik und flexible Produktion der Joanneum Research im Labor im Lake Side Technology Park in Klagenfurt.