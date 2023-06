Diebstahl auf mehreren Flughäfen: Mann in NÖ in Haft

Nach Diebstählen an mehreren Flughäfen sitzt ein 60-Jähriger in Korneuburg in Haft. Der Rumäne wurde am Montag im Duty-Free-Bereich des Airports Wien in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ertappt. Er soll teure Parfums und Zigarillos im Gesamtwert von über 3.000 Euro in einer präparierten Jacke versteckt haben. Bereits im April soll der Mann Diebstähle am Flughafen Wien begangen haben, er zeigte sich dazu geständig, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung.

➤ Mehr zum Flughafen Schwechat: Sicherheitspersonal fordert doppelten Stundenlohn