Diebestrio war in Niederösterreich auf Bauernhöfe spezialisiert

Hauptsächlich auf Bauernhöfe hatte es ein kriminelles Trio in Niederösterreich abgesehen. Zugeordnet wurden den Männern im Alter von 32 bis 36 Jahren 24 Einbruchsdiebstähle in landwirtschaftliche Objekte sowie drei Anhängerdiebstähle in den Bezirken Mistelbach, Horn und Hollabrunn. Die Gesamtschadenssumme beträgt laut Polizeiangaben vom Donnerstag 49.000 Euro. Die drei tschechischen Staatsbürger wurden festgenommen und die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Das Trio verfügte über ein Lager im tschechischen Znaim. Dort wurde zahlreiches Diebesgut entdeckt und sichergestellt. Die Gegenstände wurden den Opfern von der Polizei zurückgegeben.

Die Handschellen klickten zunächst am 12. Februar in Hardegg (Bezirk Hollabrunn) für einen 32-jährigen Beschuldigten. Dieser war unmittelbar zuvor nach Österreich eingereist. Jeweils auf Grundlage eines von der Staatsanwaltschaft Korneuburg erlassenen EU-Haftbefehls wurden in Tschechien Komplizen im Alter von 35 und 36 Jahren festgenommen und später nach Österreich ausgeliefert. Zwei der drei Beschuldigten waren teilweise geständig, der 35-Jährige leugnete die Vorwürfe.