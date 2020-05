Diebe suchten fünf Sportplätze heim

Weiters ließen sie auf dem Gelände einer Baufirma in Waidhofen einen sogenannten Stampfer im Wert von rund 1200 Euro mitgehen. Ins Gebäude einer Kunststoff- und Metalltechnikfirma in Groß Siegharts, Bezirk Waidhofen, drangen die Täter zwar ein, stahlen aber nichts.

In Gars , Bezirk Horn, stiegen Unbekannte durch ein unverschlossenes Fenster in die Pfarrkanzlei ein und stahlen einen kleinen Bargeldbetrag.



Wohnungen Mehr Beute machten Einbrecher in Krems: Sie stahlen aus zwei Wohnungen, deren Türschlösser sie knackten, 4000 Euro Bargeld, Schmuck, zwei Laptops, eine

Digitalkamera und ein Sparschwein.



Am höchsten ist der Schaden, der bei drei Autodiebstählen entstand: In Krems verschwand ein VW Touareg im Wert von 60.000 Euro, der im Stadtteil Mitterau abgestellt war. In Gmünd stahlen Unbekannte in der selben Siedlung einen Audi A 3 und einen VW Golf.

Bereits in der Nacht zum Dienstag brachten Unbekannte in der Volksschule Paudorf, Bezirk Krems, mehrere Türen auf. Sie stahlen eine Kaffeemaschine und eine Digitalkamera.