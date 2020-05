Die Waldviertler Kängurus sind wieder da

Wir hatten mehr Glück als Verstand, dass wir beide am selben Tag einfangen konnten“, erzählt die sichtlich erleichterte Besitzerin Gabriele Schrammel. Die Waldviertlerin kann nach tagelanger Aufregung wieder unbeschwert lachen und ihren Kängurus im Gehege entspannt zusehen. „Skippy“ liegt friedlich im grünen Gras, schnuppert an einer Karotte und beißt genüsslich ins frische Gemüse. „Kanga“ hoppelt mit ihrem Baby im Beutel von einem Eck ins nächste und sieht sich interessiert um. „Ich bin überglücklich“, erzählt die strahlende Landwirtin aus Ottenschlag, Bezirk Zwettl. Genau eine Woche nach dem Verschwinden der beiden Wallabies hat die Känguru-Jagd im Waldviertel am Sonntag ein „Happy End“ gefunden.