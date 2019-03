Die Theresianische Militärakademie putzt sich heraus

In den Gemäuern residierten die Habsburger, niemand geringerer als Kaiser Friedrich III. kommandierte von hier aus sein Gefolge. Nur noch sechs Tage, dann öffnen sich die Tore zu einem der geschichtsträchtigsten Häuser des Landes. Die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt ist einer der zentralen Schauplätze der Niederösterreichischen Landesausstellung 2019 mit dem Titel „Welt in Bewegung“.

Wo 1751 Kaiserin Maria Theresia ihrem Feldmarschall Leopold Graf Daun den Auftrag gab, aus den jungen Soldaten in der Akademie „tüchtige Offiziere und rechtschaffene Männer daraus zu machen“, kann man in den kommenden Monaten Zeitgeschichte hautnah erleben.

Und zwar mehr als die Geschichte des Bundesheeres und der Akademie. „Wir wollen nicht nur unsere Tradition mit der Bevölkerung teilen. Die Burg hat in ihrer langen Geschichte unglaubliche Schicksale erlebt. Kaiser Maximilian I. ist hier geboren und auch begraben“, schildert der Kommandant der Theresianischen Militärakademie, Generalmajor Karl Pronhagl. Die Grabstätte gilt sogar als eines der sieben Wunder Wiener Neustadts – in Anlehnung an die Weltwunder. Weil die St.-Georgskathedrale über dem Westtor auf Säulen errichtet wurde, schweben die sterblichen Überreste im Grabmal des Kaisers gleichsam zwischen „Himmel und Erde“.