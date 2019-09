Die Tage wie das Jahr: Natur, Tier, Arbeit im Filmporträt

Gottfried und Elfriede Neuwirth aus Wanzenau (Bezirk Horn) sind die Protagonisten des im März erschienen Films „Tage wie das Jahr“ von Othmar Schmiderer. 1988 haben sie ihren Bio-Betrieb in Wanzenau in der Gemeinde Gars am Kamp gegründet. Sie erzeugen dort Honig, Wurst, Schaf- und Ziegenkäse und bewirtschaften 15 Hektar, heuer gehen die beiden in Pension. Der Film dokumentiert ihre Wirtschaftsweise im Einklang mit Natur und Tier. Der Filmclub Wieselburg zeigt den bildgewaltigen Film am 2. Oktober. In Langenlois wird er bei Literatur im Kino (8. Oktober) präsentiert.

Der Schriftsteller Bodo Hell wird auch eine Lesung halten. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass der Film entstanden ist. „Wir haben Bodo Hell kennengelernt, als er von der Tante meiner Frau ein Haus im Kamptal gekauft hat. Er war dann ein paar Mal auf unserem Hof“, erzählt Gottfried Neuwirth. Irgendwann habe Hell dann einen Freund, den Regisseur Othmar Schmiderer, mitgebracht. Er sei „irgendwie begeistert“ gewesen vom Hof und ihrer Arbeit. „Ein paar Wochen später ist er mit einem Konzept für das Filmprojekt auf uns zugekommen“, blickt Neuwirth ins Jahr 2017 zurück. Zuerst haben seine Frau und er abgesagt – schlussendlich konnten sie aber doch überzeugt werden: „Er hat versprochen, dass die Drehs sehr dezent sein werden“, schildert der 60-jährige Landwirt.