Die Sterne vom Himmel holen

Ein lauer Sommerabend geht zu Ende, die Sonne verschwindet hinter dem Horizont – es ist wie ein Vorhang der fällt, das nächste Szenenbild zeigt viele Sterne in unterschiedlicher Größe und Leuchtkraft. „Kurz nach Sonnenuntergang habe ich diesen einen Punkt am Himmel gesehen, er hat mich fasziniert und ich wollte wissen, was das ist“, so ist damals, im Alter von 13 Jahren, die Leidenschaft von Gerhard Kermer, dem Vorstand des nö. Amateur-Astronomenvereins „Antares“ für Astronomie, entstanden. „Heute weiß ich, dass es die Venus war, die ich an diesem Abend gesehen habe“, erzählt er. Sein Wissen über die Sternbilder und den Himmel ist seither stark gewachsen und das teilt er bei Führungen und Vorträgen, die er in der NÖ Volkssternwarte Michelbach im Bezirk St. Pölten Land macht. Seit dem Jahr 2000 gibt es die Warte, die der Verein mit Unterstützung des Landes NÖ und Sponsoren errichtet hat.