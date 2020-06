Die Schlammschlacht um Reingers

Du denkst dir die ganze Zeit: Den muss ich auch noch erwischen. Da kriegst einen richtigen Rausch davon." Ludwig Röschl ist der Teamchef des CNS-Raiffeisen-Racing-Teams. Gemeinsam mit drei Freunden tritt er schon zum fünften Mal beim 24-Stunden-Oldtimer-Traktorrennen von Reingers an.

Reingers, das ist ein kleiner Ort im Waldviertel, nahe an der Grenze zu Tschechien. Viel los ist dort das ganze Jahr über nicht. Nur an einem Wochenende zieht es die Menschen aus der Ferne an. Am letzten Ferienwochenende nämlich, wenn Reingers alljährlich zum Traktor-Hotspot wird. Bis zu 15.000 Menschen pilgern dann in den 691-Seelen-Ort. Auch an diesem Wochenende stehen Tausende Menschen entlang der Strecke. Der Zutritt zum Mannschaftslager innerhalb des Rennkurses ist nur den Fahrern und auserwählten Angehörigen erlaubt.