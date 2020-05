Die Rückkehr der Vielfalt

Mit dem Kürbis haben es die Bauern und Gastronomen aus dem Retzer Land vorgemacht: Bis vor wenigen Jahren war er in Vergessenheit geraten, heute ist er eine saisonale Spezialität, die im Herbst in keinem Supermarkt und Gasthaus fehlen darf. Die Kürbis-Anbaufläche im Bezirk Hollabrunn beträgt heute 2600 Hektar. Von den vergessenen Obst- und Gemüsesorten hat die Region noch einige in der Hinterhand. Denn die Ananas-Marille, Kümmel, Melonen, Hopfen, Senf, Mohn und die Retzer Gurke waren Jahrhunderte lang in der Region beheimatet.