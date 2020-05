Die Rebellion der Mountainbiker: "Forststraßen freigeben"

Gruber ist Sprecher der Initiative "Legal biken", die schon von 24.000 Mountainbikern unterstützt wird. Während das Befahren der Forststraßen in Ländern rund um Österreich kein Problem ist, darf hier auf nur rund zehn Prozent der Forststraßen geradelt werden. "Als das heute noch gültige Forstgesetz 1975 beschlossen wurde, gab es noch keine Bergräder", argumentierte Anwältin Birgit Noha gestern.

In einem Brief an Landwirtschaftminister Andrä Rupprechter wurde nun die Änderung dieses Gesetzes und die generelle Freigabe von Forststraßen für Radfahrer gefordert. Um Grundbesitzer nicht ins Haftungsdilemma zu treiben, soll das Befahren auf eigenes Risiko fix sein. 2016 soll mit 150.000 Unterschriften eine parlamentarische Initiative zum Thema eingebracht werden. Schon früher wird sich der NÖ Landtag damit beschäftigen. Dort geht am 25. September auf Antrag der SPÖ eine Aktuelle Stunde zum Biken im Wald über die Bühne.