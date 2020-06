Die Probe für den Lärmschutz

Der Tag der Entscheidung im Kampf gegen den Lärm rückt näher. Im Garten von Erwin Gomsi, einem vom Lärm geplagten Anrainer beim Knoten Steinhäusl, wurde am Montag um 13.30 Uhr ein vier Meter hohes Messgerät aufgestellt. Weitere platzierte man genau 24 Stunden lang zu beiden Seiten der Autobahn. Nun soll sich endlich zeigen, ob das Millionenprojekt Lärmschutzwände auch den gewünschten Effekt bringt. Gomsi jedenfalls glaubt nicht daran.

Seinen privaten Messungen nach, seien die Werte noch immer zu hoch, vor allem nachts. Mit den offiziellen Zahlen hofft er die Politiker endlich wachrütteln zu können. "Lange genug habe ich ihre Arbeit gemacht", findet der Aktivist. Von Anfang an war er vorne mit dabei im Kampf gegen den Lärm, doch auch seit der Fertigstellung der Wände im Herbst, ist es in seinem Garten noch nicht ruhig geworden, wenngleich eine Besserung bemerkbar ist. Sein Resümee deshalb: mangelhaft. "Sogar die Chinesen würden es besser bauen und wären schneller in der Planung", lautet das harte Urteil.