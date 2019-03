Die NÖ-Digitalstrategie wird zum EU-Förderprojekt

Das „Haus der Digitalisierung“ ist das zentrale Projekt der Digitalstrategie des Landes Niederösterreich. Jetzt wurde das Projekt, als eines von insgesamt 30, für die Teilnahme an einem europäischen Förderprogramm ausgewählt. Die Weiterentwicklung wird in den nächsten neun Monaten von europäischen Expertinnen und Experten unterstützt und somit in ein europäisches Netzwerk integriert.

Das Projekt „Haus der Digitalisierung“ verläuft in drei Schritten. Mit der Eröffnung der Webseite, dem virtuellen Haus der Digitalisierung, Ende Jänner ist der zweite Schritt bereits abgeschlossen. Die Webseite gliedert sich in „Stockwerke“, auf denen Informationen und Austauschmöglichkeiten für Unternehmen sowie für Privatpersonen geboten werden. So werden Fachbegriffe aus der digitalen Welt erklärt.

Digitale Geschäftsmodelle aus Niederösterreich, innovative Forschungsprojekte oder auch Ausbildungsmöglichkeiten mit digitalem Schwerpunkt können überblickt werden. So soll ein Netzwerk für alle digitalen Fragen in Niederösterreich entstehen. Die dritte und abschließende Projektphase ist die Errichtung eines physischen Hauses der Digitalisierung in Tulln bis 2022.