Die Mistelbacher Mustangs siegten mit Punkterekord

Mit einer Ausbeute von beeindruckenden 128 Punkten feierten die Mistelbacher Mustangs kürzlich einen gekonnten Heimsieg gegen die Lions aus Dornbirn. Noch nie zuvor war es einer Mannschaft in der zweiten Bundesliga gelungen, so hoch zu punkten. Der Vorarlberger Gegner hielt schlussendlich bei 89 Punkten. Bis zum Ende hatten die Dornbirner großen Kampfgeist gezeigt, gegen die Mustangs blieben sie jedoch chancenlos.

Und dennoch möchte man dieses Rekordergebnis bei den Mistelbachern, die in der 2. Liga Ost derzeit an der Spitze der Tabelle liegen, nicht überbewerten. Natürlich müsse man für so ein Ergebnis auch selbst eine sehr gute Leistung bringen, sagt Trainer Martin Weißenböck. Doch die Gegner aus Dornbirn seien ersatzgeschwächt ins Spiel gegangen. Man selbst hätte hingegen einen besonders guten Tag gehabt, so der Trainer.